Sulama kanalına düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşen kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı üzerindeki köprüden karşıya geçen kadın dengesini kaybedip suya düştü. Kadının düştüğünü gören bir kişi hemen kanala atlayarak kadını kurtarmaya çalıştı. Genç, kadını güçlükle kanalın kenarına kadar getirdi. Bu sırada kanal kenarındaki vatandaşlar da kadına ip attı. İpten tutan kadın sudan çıkartıldı. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.