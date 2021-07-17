Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yüzerek kurtuldu

Adana'da virajı alamayan otomobil sulama kanalına düştü. Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Talan yönetimindeki 06 DB 123 plakalı otomobil, bulvar üzerinde giderken virajı alamayarak önce turunç ağacına çarptı ardından da Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına uçtu.

Talan ve yanındaki Mehmet Ercan, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Talan ve Ercan'ı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.