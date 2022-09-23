İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sulama kanalına düşen otomobili kurtarma operasyonu: Vatandaşlar seferber oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde sulama kanalına düşen otomobili kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde sulama kanalına düşen otomobili kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.


Alınan bilgiye göre, Çanaklı Mahallesinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 RH 376 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına düştü. Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanları ile çıkarken sular içinde kalan aracı çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu.


Suya girip araca bağladıkları halatlarla kurtarma çalışmasına başlayan vatandaşlar, verdikleri mücadelenin sonunda otomobili sudan çıkardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.