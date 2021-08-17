Sulama kanalında cesedi bulunan gencin kimliği belli oldu

Adana'da önceki gün sulama kanalında cesedi bulunan şahsın, 15 yaşında Hadi Hac Omar olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ağustos günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında sürüklenen bir kişiyi gören tarım işçileri, durumu polise ardından sağlık ekiplerine bildirdi. Mahalle muhtarının da olay yerine gelmesiyle, sürüklenen ceset, sudan çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimliği çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, cesede ait bir başvuru olmadığını saptadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk yaptığı çalışmada, cesedin cebinde bir miktar para bulunduğu ve kıyafetlerinin üzerinde olduğu tespit edildi. Sudan çıkartılan ceset, otopsi Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis, yaptığı çalışmada cesedin 15 yaşındaki Hadi Hac Omar olduğunu belirledi. Omar'ın vücudunda herhangi bir kesici, delici ya da boğucu bir ize rastlanmadı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Ancak şahsın üzerinde kıyafet olması, cebinden para çıkması olayı şüpheli bir hale sokarken, gencin sulama kanalına düştüğü ya da intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Cesedi otopsinin ardından ailesi tarafından alınan genç toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.