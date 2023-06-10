Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kanalda hareketsiz bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler sudan çıkardıkları erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin sudan çıkardığı ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.