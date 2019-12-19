Sulama kanalında tabanca bulundu

Adana'da suyu kesilen kanalda tabanca bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesi'nden geçen sulama kanalının suyu kesilince yosunların arasında bir tabanca gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Polis merkezi ekipleri gelip tabancayı görünce Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünden ekip istedi. Gelen polis, kanala inerek tabancayı aldı. Tabanca incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Tabancanın balistik incelemesi yapılacağı öğrenildi.