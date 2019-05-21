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Suluca Ortaokulu Resim Sergisi açıldı

Adana’da, Suluca Ortaokulu öğrencileri bir alışveriş merkezinde resim sergisi açtı.

Adana'da, Suluca Ortaokulu öğrencileri bir alışveriş merkezinde resim sergisi açtı.


Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesindeki Suluca Ortaokulu'nda eğitim gören Görsel Sanatlar Kursu öğrencileri ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferhat Kalak önderliğinde Optimum AVM'de resim sergisi açıldı.


Serginin açılışına Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyhan Çelik ve Adana Barosu Başkanı Veli Küçük de katıldı.


60 tuval, 28 MDF üzerine akrilik boya işi ve 34 adet özgün mask çalışmasının yer aldığı sergi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüb

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