Sunar Özlem'e istihdam ödülü

Ekonomist Dergisi tarafından organize edilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni”nde istihdamını yüzde 166 oranında artıran Sunar Özlem A.Ş., bu alanda en başarılı ikinci şirket olarak ödül aldı.

Ekonomi dünyasının saygın yayın organlarından Ekonomist Dergisi'nin gerçekleştirdiği 15'inci “Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni”nde Sunar Şirketler Grubu'nun en kıdemli kuruluşu, un ve yem üretim tesisi Sunar Özlem A.Ş. istihdamını en çok artıran ikinci şirket olarak ödül aldı.

İstanbul Shangri La Otel'de düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Türkiye'nin ekonomisine ve istihdamına yön veren şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

İstihdam seferberliği çağrısını da görev bilen Sunar Özlem, Osmaniye'deki ilk sanayi tesislerinden biri. Kapanma aşamasındayken istihdam kapısı olmaya ve bölge çiftçisinin ürününü değerlendirmeye devam etmesi için Sunar Şirketler Grubu kurucusu Nuri Çomu tarafından yatırım yapılıp, üretime devam edilmesi sağlanan Sunar Özlem'in ödülünü Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nuri Çomu aldı.

Sunar Özlem A.Ş, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının sıralandığı İSO ikinci 500 listesinde de yer alıyor.