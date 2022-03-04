Sunar Şirketler Grubu'na ‘Yatırım' ödülü

2022'yi ‘Yatırım Yılı' olarak ilan eden Müstakil Sanayici İşadamları Derneği, Sunar Şirketler Grubu'nu ödüllendirdi. Derneğin Adana Şubesi tarafından düzenlenen törende ödülünü Adana Valisi Süleyman Elban ve önceki dönem Çevre Şehircilik Bakanı Fatma Gül Demet Sarı'nın elinden alan Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, bu yıl yaklaşık 1 Milyar TL'lik yatırım yapacakları söyledi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Yatırım Yılı ilan ettiği 2022'de yatırım kararı alan sanayi kuruluşlarını ödüllendirdi. Derneğin Adana Şubesi tarafından organize edilen ‘Dost Meclisi' toplantısında gerçekleştirilen ödül töreninde Sunar Şirketler Grubu'nun ödülü, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ve önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Gül Demet Sarı tarafından Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan'a verildi.

1 Miyar TL'lik yatırım

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çalışkan çok sayıda dernek üyesinin yanısıra Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın da katıldığı toplantıda ödülünü alan Özkan, “Grubumuzda neredeyse yatırımsız tek bir yıl geçmiyor. Tarıma dayalı sanayide Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük sanayi tesislerinden biri olmayı hedefleyen Sunar Şirketler Grubu, bünyesinde yer alan 6 şirketle yatırıma devam ediyor. Sunar Şirketler Grubu olarak bu yıl toz sorbitol, dekstrin, sodyum glukonat, yeni ekstraksiyon, ham yağ yenileme ve yeni tesis yatırımlarının bir kısmını tamamladık bir kısmı da hızla devam etmekte. Yaklaşık 1 Milyar TL'lik yatırımla 150 ilave istihdam sağlamış olacağız. Yaptığımız yatırımların, kurduğumuz yeni tesislerin, ülkemizin ihracatına, ithal ikame katma değerli üretime ve istihdama katkı sağlıyor olmasından mutluyuz” diye konuştu.