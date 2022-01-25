Sunar'dan çalışanlarına anlamlı armağan

Tarıma dayalı sanayinin Türkiye'deki öncü 6 şirketini bünyesinde bulunduran Sunar Şirketler Grubu, ‘Adana'nın ve Osmaniye'nin Kurtuluşu'nun 100'üncü Yılı' dolayısıyla çalışanlarına anlamlı bir hediye seti verdi.

Türk Bayrağı ile birlikte Gazeteci Mehmet Uluğtürkan'ın yazdığı, Adana'nın işgal ve kurtuluş yıllarını içeren "Kayıp Sancak" adlı tarihi romanın yer aldığı sette Sunar Şirketler Grubu Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu'nun konuyla ilgili mesajını içeren belge takdim edildi.

Çomu, çalışanlarına şunları yazdı:

“Değerli Çalışma Arkadaşım,

Bugün bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızın dalgalandığı, ezanımızın dinmediği bu güzel vatanımızı bize şehit ve gazilerimiz emanet etti. Üzerinde gururla ürettiğimiz, sevincimizi, üzüntümüzü paylaştığımız ortak değerimiz olan kültürümüzü yaşattığımız vatanımızın en nadide şehirlerinden biri olan Adana, 3 yıl kaldığı düşman işgalinden 5 Ocak 1922'de, Osmaniye de 7 Ocak 1922'de kurtulmuştu.

İmkansızlıklara rağmen kahraman Adanalıların ve Osmaniyelilerin bir asır önce verdiği mücadele, sadece şehrimizin değil, vatanımızın kurtulmasında önemli bir kilometre taşı oldu. İşgal ve kurtuluş yıllarını hatırlamamıza ve anlamamıza yardımcı olacak gazeteci yazar Mehmet Uluğtürkan'ın Kayıp Sancak adlı romanını ve çocuklarınıza miras olarak bırakabileceğiniz şanlı Türk Bayrağını sizlere armağan ederken, ‘5 Ocak Adana'nın ve 7 Ocak Osmaniye'nin Kurtuluşunun 100. Yılını' bu güzel vatan için son nefese kadar üretme arzusuyla gönülden kutluyorum.”