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Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Castro'nun sol kanattan gönderdiği topa Sedat hareketlendi. Kaleci Sehic topu eliyle kontrol etti.


11. dakikada Guilherme sol kanattan ceza sahası içerisine açtığı ortayı kaleci Muric meşin yuvarlağı yumruklayarak tehlikeyi önledi.


12. dakikada Stambouli'nin Konyaspor savunmasının arkasına kaldırdığı topla Assombalonga bir anda bomboş kaldı. Kaleye yakın mesafeden Assombalonga kafayı vurdu. Kaleci Sehic gole son anda engel oldu.


13. dakikada Mario Balotelli ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.


28. dakikada Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada kaleci Sehic, Assombolanga'ya gelmeden kontrol etti.


38. dakikada ani gelişen atakta Bytyqi topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.


44. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Balotelli bekletmeden vuruşunu yaptı. Top kaleci Sehic'in kucağında kaldı.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Kemal Yılmaz


Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Semih, Kaan, Sedat, Stambouli, Assombalonga, Belhanda, Castro, Balotelli


Yedekler: Ferhat Kaplan, Samet Akaydin, Sinan Kurt, Ezeh, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Tarık Çamdal , Bırkır Brjarnason, Vargas


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, M'Poku, Endri Çekiçi, Cikalleshi, Bytyqi


Yedekler: Eray Birniçan, Adil Demirbağ, Amar Rahmanovic, Serdar Güler, Alper Uludağ, Oğulcan Ülgün, Ahmet Karademir, Michalak, Erdon Dacı, Ekrem Kayılıbal


Teknik Direktör: İlhan Palut

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