Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı sonucu)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Adana Demirspor'da Stamboluli ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak top az farkla auta gitti.
13. dakikada Adana Demirspor sol kanattan Rassoul ile ceza sahasına girdi, Rassoul topu sağdaki Yunus'a attı. Düzgün bir vuruşla Yunus topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak direkte patladı.
19. dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın ceza sahası dışından vuruşu auta gitti.
30. dakikada Adana Demirspor'da Mario Balotelli, sol çaprazdan düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Ertaç, uzanarak topu kurtardı.
36. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük topu göğsüyle düzeltti, rakip savunmadan seken top bir anda Tetteh'in önünde kaldı. Tetteh'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
43. dakikada Adana Demirspor'da Belhanda'nın ceza sahasına ortasında kaleci Ertaş topu kontrol etti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Fırat Aydınus, Murat Altan, Bahtiyar Birinci
Adana Demirspor: Ferhat, Samet, S. Deli, Svensson, Rassoul, Belhanda, Stambouli, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli
Yedekler: Muric, Tayyip, Kaan, Assombalonga, Sinan, Ezeh, Metehan, Lucas Castro, Tarık, Gökhan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Sadık, Semih, Hafez, Aabid, Ndong, Haddadi, Chouair, Tetteh, Adem
Yedekler: Ahmet, Gameli, Rahman, Mustafa, Hacı, Walter, Atakan, Jospin, Mert, Kubilay
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Tetteh (dk. 36) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Yunus (Adana Demirspor), Ndong (Yeni Malatyaspor)