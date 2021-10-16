Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Adana Demirspor'da Stamboluli ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak top az farkla auta gitti.

13. dakikada Adana Demirspor sol kanattan Rassoul ile ceza sahasına girdi, Rassoul topu sağdaki Yunus'a attı. Düzgün bir vuruşla Yunus topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak direkte patladı.

19. dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın ceza sahası dışından vuruşu auta gitti.

30. dakikada Adana Demirspor'da Mario Balotelli, sol çaprazdan düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Ertaç, uzanarak topu kurtardı.

36. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük topu göğsüyle düzeltti, rakip savunmadan seken top bir anda Tetteh'in önünde kaldı. Tetteh'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

43. dakikada Adana Demirspor'da Belhanda'nın ceza sahasına ortasında kaleci Ertaş topu kontrol etti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Fırat Aydınus, Murat Altan, Bahtiyar Birinci

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, S. Deli, Svensson, Rassoul, Belhanda, Stambouli, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli

Yedekler: Muric, Tayyip, Kaan, Assombalonga, Sinan, Ezeh, Metehan, Lucas Castro, Tarık, Gökhan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Sadık, Semih, Hafez, Aabid, Ndong, Haddadi, Chouair, Tetteh, Adem

Yedekler: Ahmet, Gameli, Rahman, Mustafa, Hacı, Walter, Atakan, Jospin, Mert, Kubilay

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Tetteh (dk. 36) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Yunus (Adana Demirspor), Ndong (Yeni Malatyaspor)