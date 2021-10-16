Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Müsabaka, 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Yeni Malatyaspor'da Chouiar'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ferhat'tan önce Rassoul topu uzaklaştırmak istedi, ancak kale sahasında yaşanan karambolde Simon Deli, topu kendi ağlarına gönderdi. 0-2

58. dakikada Adana Demirspor'da Svensson'un pasında Yunus vurdu ancak kaleci Ertaç köşeden çıkarttı.

59. dakikada Adana Demirspor'da Belhanda'nın savunmanın arkasına attığı topta Assombalonga vurdu, kaleci Ertaç yine topu kurtarmayı başardı.

62. dakikada Yeni Malatyaspor'un atağında Mounir ceza sahası içinde topu sağına çektikten sonra vurdu ancak kaleci Ferhat iki hamlede topu kurtardı.

73. dakikada Yeni Malatyaspor'da Aabid'in pasında Tetteh topu Samet'ten kaptı ve savunmayı 2'e 1 yakaladı. Kalecinin önde olduğunu görünce Tetteh, aşırtma bir vuruşla şansını denedi ancak kaleci Ferhat topu kurtardı.

90. dakikada sol kanatta Tarık'ın ceza sahası içine verdiği pasla topla buluşan Ezeh, düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Fırat Aydınus, Murat Altan, Bahtiyar Birinci

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Simon Deli, Svensson (Kaan dk. 84 ?), Rassoul (Tarık dk. 84 ?), Belhanda, Stambouli (Gökhan dk. 70), Vargas, Yunus (Ezeh dk. 70), Bjarnason (Assombalonga dk.

46), Balotelli

Yedekler: Muric, Tayyip, Sinan, Metehan, Castro

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Sadık, Semih, Hafez (Mustafa dk. 80 ?), Aabid, Ndong, Haddadi, Chouair (Jospin dk. 90+2 ?), Tetteh (Walter dk. 79), Adem (Kubilay dk. 88 ?)

Yedekler: Ahmet, Gameli, Rahman, Hacı, Atakan, Mert

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Simon Deli (dk. 55 k.k.), Tetteh (dk. 36) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Yunus, Castro (Adana Demirspor), Ndong, Sadık (Yeni Malatyaspor)