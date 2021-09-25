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Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Mmerkel'in Balotteli'ye faul yapmasıyla Adana Demirspor serbest vuruş kazandı. Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa Yunus kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.


11. dakikada Gaziantep savunmasının çıkartmaya çalıştığı topu kesen Vargas'ın arka direğe gönderdiği pasla topla Yunus Akgün buluştu. Yunus kaleci Günay'ın üzerinden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


21. dakikada Gaziantep'in atağında sağdan topu alan Oğuz bekletmeden kenar çizgisi üzerinden ortasını ceza sahası içine açtı. Muhammet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarı çıktı.


41. dakikada Adana Demirspor sahasından çıkmaya çalışırken, konuk ekipten Messaoudi topu kesip Muhammet Demir'e verdi. Muhammet ceza alanı içerisinde kale ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda RAssoul kritik bir hamle ile topu uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Barış Saka, Özgür Ertem, Cemil Tunç


Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Simon Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Vargas, Brjarnason, Yunus, Balotelli


Yedekler: Muric, Tayyip, Semih, Kaan, Assınbalonga, Ezeh, İzzet Çelik, Metehan, Castro , Tarık Çamdal


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, Halil İbrahim, Merkel, El Messaoudi, Sagal, Recep, Figueiredo, Muhammet


Yedekler: Burak Bozan, Furkan, Toşca, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Börven, Mendyl, Maxim, Kitsiou, Dicko


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller Yunus Akgün (dk. 11) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Joa Figueiredo (Gaziantep FK)

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