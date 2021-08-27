Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Konyaspor:1

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
48. dakikada Adana Demirspor savunmadan çıkmak isterken kaleci Muric'in pası kısa düştü. Cikalleshi araya girmek istedi ancak savunmak yetişerek tehlikeyi önledi.
56. dakikada topla buluşan Assombolanga ceza sahası önüne kadar ilerledi. Ceza sahasının önünde Assombolanga şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.
58. dakikada ceza sahası sol çaprazından içeri sokulan Assombalonga şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
59. dakikada Vargas sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasını açtı. Assombalonga şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
61. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Serdar'ın içeri çevirdiği ortasında kale alanında bulunan Cikalleshi kafayı vurdu. Top yan direğe çarpıp tekrar oyun alanına döndükten sonra savunma topu uzaklaştırdı.
68. dakikada Guilherme sol kanatta ceza sahası içerisine etkili bir orta kesti. Skubic arka tarafta kafayı vurdu. Kaleci Muric iki hamlede topu yakaladı.
81. dakikada sol kanattan Kaan'nın pasında savunma arkasına sarkan Assombalonga kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Varga'a pası vererek gölü attırdı. Ancak pozisyon noktalanınca ofsayt bayrağı kalktı.
83. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale içerisinde boş kalan Abdülkerim Bardakçı vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Kemal Yılmaz
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Semih, Kaan (Tarık Çamdal dk. 90+4 ?), Sedat (Vargas dk. 46), Stambouli, Assombalonga, Belhanda (Bjarnason dk 75), Castro (Sinan Kurt dk. 75), Balotelli (Ezeh dk 57)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Samet Akaydin, Sinan Kurt, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim (Adil Demirbağ dk. 90 ?), Guilherme, Soner (Rahmanovic dk. 67), Hadziahmetovic, M'Poku (Serdar Güler dk. 46), Endri Çekiçi (Erdon Dacı dk. 78), Cikalleshi, Bytyqi (Michalak dk. 78)
Yedekler: Eray Birniçan, Adil Demirbağ, Alper Uludağ, Oğulcan Ülgün, Ahmet Karademir, Ekrem Kayılıbal
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Assombalonga (dk. 59) (Adana Demirspor), Abdülkerim Bardakçı (dk. 83) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: Serdar Gürler, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ (Konyaspor)