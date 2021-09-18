İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


10. dakikada sağ kanatta Adana Demirspor'da Vargas'ın ortasında savunmadan seken topla buluşan Ezeh, düzgün bir vuruş yaptı ancak top Çaykur Rizesporlu oyunculara çarparak kornere gitti


12. dakikada Adana Demirspor'da orta sahada aldığı topla ceza sahası çizgisine kadar giden Balotelli, düzgün bir vuruş yaptı ancak top kaleci Gökhan'da kaldı.


31. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında Balotell kafayı vurdu ancak hakem Cüneyt Çakır, Çaykur Rizesporlu Selim'in topa eliyle müdahale ettiğini VAR'dan belirleyerek penaltıya karar verdi.


33. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Balotelli, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


40. dakikada Vargas'ın ara pasında sağdan çizgiye inen Ezeh, topu tekrar içeriye Vargas'a çevirdi. Boşta kalan Vargas, topu ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş


Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Bjarnason, Sinan, Ezeh, Vargas, Balotelli


Yedekler: Muric, Tayyip, Semih, Kaan, Assombalonga, Metehan, Castro, Tarık, Yunus, Emrecan


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Çaykur Rizespor: Gökhan, Selim, Holmen, Baiano, Alberk, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo,


Yedekler: Tarık, Alper, Yasin, Remy, Deniz, Phiri, Emirhan, Anıl, Gökhan, Umar


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Goller: Balotelli (dk. 33 pen.), Vargas (dk. 40) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Djokovic, Selim (Çaykur Rizespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.