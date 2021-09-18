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Süper Lig: Adana Demirspor: 3 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5.haftasında Adana Demirspor, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Çaykur Rizespor'da Boyd'un ara pasıyla topla buluşan Boldrin'in şutu savunmaya çarparak köşeden ağlarla buluştu. 2-1


58. dakikada Adana Demirspor'da Svensson'un sağ kanatta ortasında Vargas topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


66. dakikada Adana Demirspor'da Sinan'ın köşe vuruşunda Simon Deli kafa ile topu arka direkteki Bjarnason'un önüne indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1


77. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası çizgisinden Castro'nun sert vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş


Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson (Tarık dk. 83?), Stambouli (Castro dk. 63), Bjarnason, Sinan, Ezeh (Metehan dk. 55), Vargas (Yunus dk. 63), Balotelli (Assombalonga dk. 83 ?)


Yedekler: Muric, Tayyip, Semih, Kaan, Emrecan


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Çaykur Rizespor: Gökhan, Selim, Holmen, Baiano, Alberk, Djokovic (Alper dk. 46), Sabo (Phiri dk. 46), Boyd, Boldrin (Deniz dk. 80?), Bolasie (Remy dk. 65), Pohjanpalo (Umar dk. 66)


Yedekler: Tarık, Yasin, Emirhan, Anıl, Gökhan


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Goller: Balotelli (dk. 33 pen.), Vargas (dk. 40), Bjarnason (dk. 66) (Adana Demirspor), Boldrin (dk. 53) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Svensson, Metehan (Adana Demirspor), Djokovic, Selim, Phiri, Boyd (Çaykur Rizespor)

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