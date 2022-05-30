İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli araçtan 1 milyon adet makaron çıktı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde şüpheli bir araçta piyasa değeri 210 bin lira olan 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde şüpheli bir araçta piyasa değeri 210 bin lira olan 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi.


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mustafabeyli Mahallesi D-400 karayolu üzerinde icra edilen denetimler esnasında şüphe üzerine C.G. isimli şahsın kullandığı araçta arama yaptı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 210 bin TL olan 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi.


Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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