Suriyeli mülteciler meslek sahibi oldu

Türkiye genelinde aralarında Adana'nın da bulunduğu 10 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteğinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından “Güçlü geçim dayanıklı toplum” sloganıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek yürütülen proje ile mesleki yeterlilik kazanan Suriyeli ve Türk 299 kursiyere sertifika verildi.

“İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin ve Konuk Toplulukların Özgüvenlerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi” projesi çerçevesinde; Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında, ağırlıklı olarak Suriyeli mültecilerin tarım sektöründe istihdam edilmeleri hedefiyle gerçekleştirilen eğitim kursunu tamamlayan kursiyerler için İstihdam Fuarı düzenlendi.

Farklı tarımsal konularda mesleki eğitimlerini tamamlayan kursiyerleri, tarım sektöründe istihdama kazandırmak amacıyla düzenlenen ve Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İstihdam Fuarında, çoğunluğunu mültecilerin oluşturduğu kursiyerler ile firma temsilcileri bir araya geldi.

Adana'da 299 kişinin düzenlenen eğitimlere katıldığını ve bunların yarısının Suriyeli mülteci olduğunu belirten Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, “Proje kapsamında çok sayıda Suriyeli mülteci ile kendi vatandaşlarımızı buluşturup bir kombinasyon ortaya çıkarmayı, Suriyeli vatandaşların ülkemize uyumu, tarım ve diğer sektörlerde de çalışmalarının sağlanmasını amaçladık. Uygulamalı ve teorik eğitimler aldılar. Mesleki anlamda güçlendirilerek kalifiye eleman olma noktasında mesafe aldıklarını görebiliyoruz. Eğitim alanlardan 122 tanesinin istihdamını sağlamış bulunmaktayız. Bunlardan 19 tanesi daimi olarak istihdam edilmiş. 103 tanesi de geçici istihdam edilmiş” dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Saha Proje Koordinatörü Dr. Baran Kenan Polat ise Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Güçlü geçim ve dayanıklı toplum” sloganıyla yürütülen projenin Türkiye'ye sığınan ve sayıları resmi kayıtlara göre 3.7 milyon olan Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluklara daha iyi bir gelecek hazırlamak amacıyla yürütüldüğünü ifade etti. Yaptıkları çalışmalarda Suriyeli mülteciler için en uygun geçim kaynağının tarım ve gıda sektörü olduğunu gördüklerini söyleyen Polat, “Farklı bölgelerdeki 10 ilimizde uygulamalı çiftçi okulları ile işverenlerimize ve işçilere eğitimler verdik. Eğitimler her ilin ihtiyaçlarına göre belirlendi. Projede 3 bin kişiye eğitim verdik. Bunların yarısı Suriyeli mülteciler yarısı ise kendi vatandaşlarımızdan oluştu” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu ise Türkiye'nin milyonlarca insana kucak açtığını ifade ederek yapılan yardımların uluslararası arenada daha fazla karşılık bulması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin karşılaştığı göç sorununa parmak basmak isteyen kurum ve kuruluşların hala var olduğunu söyleyen İmamoğlu, sosyal ve ekonomik sorunların hazırlanacak projelerle minimuma indirilebileceğini belirtti.

Proje paydaşı olan ve eğitimlere katılan mültecilerin de başarı hikayelerini anlattıkları fuarda, daha sonra eğitimlere katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

İstihdam Fuarı stant açan firmaların stantları ile proje boyunca çekilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisinin gezilmesi ile sona erdi.