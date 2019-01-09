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Suriyeliler cep telefonuyla kayıt altına alınıyor

Suriye’de süren iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen vatandaşlar, polislerce tek tek cep telefonuyla fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınıyor.

Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen vatandaşlar, polislerce tek tek cep telefonuyla fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınıyor.


Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Suriyelilerin kayıt altına alınması için çalışmalarına hız verdi. Ekipler Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'ndeki Suriyelilerin yaşadığı çadırlara giderek burada kontrol yaptı. Polis 500 kişiyi tek tek kontrol edip cep telefonuyla fotoğraflarını çekerek kayıt altın aldı.


Suriye'den Adana'ya yasa dışı yollarla gelen Suriyeli vatandaşlar ise yasal işlem yapılması için Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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