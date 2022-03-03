Sürücülere engel ağaçlar budanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi ve dar sokaklarda bulunan sürücülerin görüşüne engel ağaçlar budanıyor.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkezde 15 mahallede sürücülerin görüş açısını ve yayaların kullanımını engelleyen ağaçların budama çalışması için mesai yaptı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçede gerçekleştirilen çalışma ile ilgili, "Şehir merkezinde 2752 sokakta budak çalışmasını aralıksız sürdüren ekiplerimiz çalışmalarını devam etmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin üstünde olup, bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi.