Susamın zorlu hasadı

Adana'nın Kozan ilçesinde tahinden unlu mamullere, kozmetik sanayinden hayvan yemine birçok alanda kullanılan susamın hasadı yapıldı.

Kısa sürede yetişmesi dolayısıyla ikinci ürün olarak tercih edilen bitkilerden susam, sulu tarımın yapılmadığı bölgelerde geleneksel yöntemlerle üretiliyor. İlçede buğday hasadı sonrası tarlara ekilen susam toplandıktan sonra kurumaya bırakılıyor.

Çandık Mahallesi'nde susam yetiştiriciliği yapan Sabit Şahin, 50 dönüm araziye susam ektiğini belirterek, "Bu yıl hava şartları kurak olması nedeniyle beklediğimiz verim olmadı. 15 dönümünden düzenli susam aldık. Ekimden sonra 1-2 defa yağış istiyor onu da almayınca verim düşüyor" dedi.

Şahin, susamı hasat ettikten sonra kümül dedikleri yöntemle kurumaya bıraktıklarını kaydetti.