Sütcü: "Hedefimiz daha fazla üretim, istihdam ve ihracat"

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden olan Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, yaklaşık 1800 işçi istihdamındaki başarının eğitim, dinamiklik, inovasyon, AR-GE çalışmaları ve teknolojiyi takip etmekle doğru orantılı olduğunu söyledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde, toplam 400.000 m2 alana kurulu 9 tesiste, polipropilenve polietilen hammaddeleri ile endüstriyel, tarımsal, teknik tarım ve teknik tekstil alanında üretim yapan Abdioğulları, bu yıl Anadolu'nun en büyük 500 şirketi sıralamasında geçen yıla göre 15 basamak birden yükseldi.

Merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik olarak Ekonomist Dergisi ve TEB iş birliğinde gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırması sonuçlarına göre, geçen yıl 85'nci sırada bulunan Abdioğulları, bu yıl 70'inci oldu.

Daha fazla üretim, istihdam ve ihracat hedefine emin adımlarla ilerleyen firma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 264'üncü, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce (TİM) yapılan ilk 1000 ihracatçı sıralamasında 261'inci, Fortune 500 Türkiye 2020'de ise 351'nci sırada bulunuyor.

Abdioğulları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, yaklaşık 1800 işçi istihdamındaki başarının eğitim, dinamiklik, inovasyon, AR-GE çalışmaları ve teknolojiyi takip etmekle doğru orantılı olduğunu belirterek, “Bu başarının ayrıca, araştırmalar yapıp, uygun yeni ürün ya da hizmetin teminini hedef alarak, farklılıklara kucak açmakla da doğrudan ilgilidir” dedi.

Salih Sütcü, son yıllarda ulusal ve uluslararası piyasalarda artan rekabet ortamına ayak uydurabilmek için tüketicinin oluşturulan farklılıklar ile dikkatini çekecek ürün ve hizmetlere yönelmenin önemine dikkat çekti.

İhracatın olmazsa olmazına da vurgu yapan Salih Sütcü, sektörlerindeki en gözde fuarlara katılım sağlayıp yenilikleri ve müşteri beklentilerini yakından takip ederek, bugünkü konumdan daha ileri noktada olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sütcü, hem çevreyi koruma hem de enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurduklarını, sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda yenilenebilir kaynaklar için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Global pazarlarda rekabet eden bir firma olarak son 6 yılda ulaştığımız 25MW üzeri enerji gücü ile kendi Güneş Enerji Santrallerimizi kurduk. Hedefimiz, GES gücünü her geçen yıl daha fazla artırmaktır” dedi.