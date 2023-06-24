Suya kavuşan topraklarda üreticinin yüzü güldü

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde devlet tarafından çiftçilerin atıl arazileri ekonomiye kazandırması için yapımı tamamlanan Yedigöze sulama projesiyle çiftçinin yüzü güldü. Bu yıl suya kavuşan topraklarda hem mısır ve ayçiçek üretimi arttı, hem de verim yükseldi.

İmamoğlu ilçesinde 2 bin 361 kayıtlı çiftçinin üretim yaptığı 62 bin 500 dekar arazide, daha önce kendi imkanları ile sulamaya çalışan çiftçiler Yedigöze sulama projesi ile bu dertten kurtuldu. Sulama projesiyle çiftçiler, susuz topraklarda tohumları toprakla buluşturarak yeniden üretime kazandırdı.

İmamoğlu ilçesinde yaşayan ve bu sezon mısır ve alternatif ürün üretme imkanı bulduklarını belirten üreticilerden Musa Doğaner “Bu yörede çiftçilik ile ilgileniyorum. 400 dönüm kadar bir araziye bakıyoruz geniş bir ailemiz var birlikte çalışıyoruz. Önceleri iki ürün ekiyorduk sadece. Yedigöze barajının yapımıyla bölge sulu tarım ile buluştu. Yedigöze ile verim seviyemiz ve ürün çeşitliliği arttı. Sulama kanallarının gelişmesiyle mısır, soya, fıstık özellikle seracılık sektörünün önünü açılmıştır. Yöreyi gezdiğimiz zaman da fark edeceksiniz"dedi.

Devletin sulama kanalların da 2 yıl ücret almamasının da çiftçilere rahat şekilde sulama yapmalarını sağladığına dikkat çeken Doğaner," Sulamayı yağmurlama ve damlama ile yapılması gerekir. Zamanla damlama sistemi kullanılması verim açısından da iyi olur. Yöremize bu güzel hizmeti getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu hizmete sebep olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yedi Göze Sulama ve ek sulama projeleriyle İmamoğlu dışında Ceyhan ve Kozan İlçeleriyle birlikte 1 milyon 50 bin dekar tarım arazisinin sulu tarıma kavuştuğu kaydedildi.