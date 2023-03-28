Suya kavuşan topraklarda üretim başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde susuzluk nedeniyle tarım arazilerini kullanamayan genç çiftçiler, 5 milyon metreküp hacme sahip Meletmez Baraj Göleti'nin su tutması ile atıl olan topraklarını tarıma kazandırdı.

Kozan ilçesi sınırlarında Bucak bölgesinde bulunan Meletmez Göleti Sulaması Projesi devletin yatırımıyla çiftçinin ve üreticinin hizmetine sunuldu. Proje ile 9 bin dönüm tarım arazisi baraj büyüklüğündeki gölet ile suya kavuştu. Bu yıl yapımı tamamlanan 9 mahallenin tarımsal sulama ihtiyacı olan 9 bin dönüm arazinin suya kavuşmasını sağlayan gölet sayesinde çiftçiler su olmadığı için atıl durumdaki ekilemeyen arazilerini ekonomiye kazandırmaya başladı. Ferhatlı Mahallesi'nde daha önce bir dönüm arazide domates serası bulunan ve suyun toprakla buluşması ile 5 dönüm araziyi çilek bahçesi kuran genç çiftçi İbrahim Akçoban da ciddi bir gelir elde etmeye başlayarak örnek oldu.

Genç çiftinin yüzü çilekle güldü

Verimli bir toprakta üretim yaptıklarını aktaran genç çiftçi İbrahim Akçoban ise, "Burası Ferhatlı Yenimahalle, 5 dönüm arazide üretim yapıyoruz. Bu yıl suyun olması ile 10 dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. İlk su olmadığı için 1 dönüm arazide domates üretimi ile seracılık yapıyorduk. Bölgeye suyun gelmesi ile üretim ve verim arttı. Çilekte verim hava güneşli olduğu zaman daha da artıyor. Ortalama 2 günde bir 300 kilogram çilek hasat ediyoruz" dedi.

Baraj göleti projesi genç çiftleri toprağa yöneltti

Meletmez Baraj Göleti ve ORKÖY destekleri ile genç çiftçilerin arttığını kaydeden Ferhatlı Muhtarı Mustafa Akça, "Önceden tarlalarımız boştu. Barajımız su tuttu ilk meyvelerimizi almaya başladık. Boş tarlaları olan çiftçilerimiz seracılık ve çiftçiliğe yöneldi. İşsizliği de önledi" diye konuştu.