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Tablası devrilen çocuklara yardıma gelen vatandaşın hareketi görenlerin içini ısıttı

Adana’da tatlı satan iki küçük çocuğun seyyar tablası devrildi, yardıma koşan vatandaşlar çocuklara para uzatıp kafalarını okşadı.

Adana'da tatlı satan iki küçük çocuğun seyyar tablası devrildi, yardıma koşan vatandaşlar çocuklara para uzatıp kafalarını okşadı.


Adana'da seyyar bir tablada tatlı satan iki küçük çocuk tablayı devirince tablanın cam bölmesi düşmenin etkisiyle kırıldı. Yan dönen tablayı kaldırmaya gücü yetmeyen çocuklara o sırada arabayla geçen 2 vatandaş araçtan inerek yardım etti.


Çevreden gelen bir vatandaşın da yardımıyla tabla kaldırıldı. Vatandaşlardan ikisinin seyyar tablayı bir köşeye çekerek iki çocuğun da kafasını okşayıp, bir miktar para vermesi görenlerin takdirini topladı.

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