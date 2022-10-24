Tacizci sokak ortasında öldüresiye darp edildi

Adana'da 17 yaşındaki genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından öldüresiye darp edildi.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, 17 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulundu. Kızın yardım çığlığı atmasının ardından çevredeki vatandaşlar olay yerine geldi. Tacizci olduğu iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından öldüresiye darp edildi. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.