Tacize uğrayıp darp edilen kadın: “Ben ölmeden cezayı alsın”

Adana'da evinin bahçesinde tanışıp arkadaş olduktan sonra tacize uğrayıp darp edilen kadın, 4 aydır uyumadığını, 6 Ekim günü duruşmasının olduğunu belirterek, “Bu şahsın bütün tacize uğrayıp, darp edilen kadınlara örnek olması için en ağır cezayı almasını istiyorum. Ben öldükten sonra bu adama ceza vermeyin” dedi.

İstanbul'da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca bir süre önce Adana'ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken iddiaya göre Gökhan K. (45) ile tanışıp arkadaş oldu. Uyarlar'ın komşusu Gökhan K. arkadaşlığı ilerletip bir ay sonrada evlenme teklifinde bulundu. Ancak genç kadın bu teklifi kabul etmeyince sürekli rahatsız edip evine girip onu alıkoyup, darp edip işkence yaptı. Genç kadın asansörde bile tacizine, işkencesine maruz kaldı. Zanlı Gökhan K., Uyarlar'ın yan tarafındaki dairenin sahibi ile görüşüp onun yerine taşınmak için mücadele etti. Son olarak da zanlı; Uyarlar'ın evine balkondan girmiş ve kadını yine alıkoymuş, genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, “Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan” tutuklanmıştı. Zanlının ifadesinde genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini, kavga ettiklerini öne sürmüştü.

6 Ekim günü taciz, alıkoyma ve darp etmekten ilk duruşma yapılacak. Uyarlar duruşma öncesi 4 aydır uyuyamadığını belirterek, “Üstünden 4 ay geçti. Ben 4 aydır psikolojik tedavi görüyorum. Hiçbir şekilde uyuyamıyorum. Çünkü uyuduğum zaman olayı tekrar yaşıyorum. Evin içinde o geziyormuş gibi, beni dövüyormuş gibi oluyor. Ben bütün bunları tekrar yaşıyorum” diye konuştu.

Uyurlar, tacize uğrayan, darp edilen bütün kadınlar için bu sanığın en ağır ceza almasını istediğini belirterek şöyle devam etti:

“Ben ölmeden en ağır cezayı almasını istiyorum. Ben öldükten sonra, hakkımı savunmayın. Ben ölmeden bu cezayı alsın. Çünkü bu sanık cezaevinden çıkarsa beni öldürecek. Çünkü ‘benim kaybedecek bir şeyim kalmadı seni öldüreceğim' diyor. Benim sadece suçum onu istemiyorum demek. Yakınları beni alıp şikayetimden vazgeçmemi istiyorlar. Ama ben sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır cezayı alsın.”