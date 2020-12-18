Takip ettikleri işçinin 21 bin lirasına çalan hırsızlar yakalandı

Adana'da bir kişinin borcunu ödemek için bankadan çektiği 21 bin lira parayı namaz kıldığı sırada kamyonetin torpidosundan çaldığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Aralık'ta saat 14.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliye işi yapan Mehmet Oktay, D-400 karayolu üzerindeki Toptancılar Sitesi'ndeki bir banka şubesinden borçlarını ödemek için 21 bin TL para çekti. Parayı da kamyonetinin torpidosuna koydu. Namaz vaktinin yaklaştığını gören Oktay, aracını park edip Yunus Uğur Camii'ne girdi. Namazı kıldıktan sonra dışarı çıkan Oktay, aracının kapı camlarının kırıldığını ve torpidoya koyduğu paranın da çalındığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, Oktay'ın aracını yaklaşık 8 kilometre boyunca takip ettikleri, namaz kılmak için camiye girdiği sırada da aracın camlarını kırarak torpidodan 21 bin lirayı alıp kaçtıklarını belirledi. Şüphelilerin, takipte kullandığı kiralık aracın plakasını tespit eden polis, şüphelilerin, Gökhan K. ile Kadir A. olduğunu saptadı. Ayrıca şüphelilerin kiraladıkları aracın plakasını da değiştirip sahte plaka taktıkları tespit edildi. Adresleri belirlenen şüpheliler Gökhan K. Emek, Kadir A. ise Gülbahçesi Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, Oktay'a ait olduğu belirlenen 3 bin 275 lira para ele geçirildi. Zanlılar suçlamaları kabul etmezken hırsızlığın yaşandığı adrese de hiç gitmediklerini söyledi. Ancak polisin yaptığı güvenlik kamera kayıtlarında zanlıların Oktay parayı çektikten itibaren takip yaptığı ve 100. Yıl Mahallesi'nde de Oktay'ın aracının hemen arkasında görüntüleri olduğunu belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kadir A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.