Taksicilerden Kızılay'a destek

Adana'da taksici esnafı Kızılay'ın "1 kan 3 can" kampanyasına destek vererek, anlamlı bir sosyal sorumluluk görevini yerine getirdiler. Araçlarının önüne "Bağışlanan her kan kurtarılan 3 can” yazılı sloganların yer aldığı afişleri asan taksiciler, Adanalılara kan bağışını ve önemini hatırlatıyor.

Bini aşkın taksicinin destek verdiği projenin hayata geçirilmesi nedeniyle Adana Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kenan Yılmaz ve Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın katılımıyla tören düzenlendi.

Şoförler Odası Başkanı Kenan Yılmaz,burada yaptığı konuşmasında "Kızılay hepimizin, milletimizin evidir. Kızılay'a destek olmak demek insanımıza destek olmak demektir. Taksici kardeşlerimle kan bağışını destekliyor, Kızılay'a yaptığı insancıl çalışmalar için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise yardımsever Adanalıların 1 kan 3 can kampanyasına ilgisinin her geçen çığ gibi büyüdüğünü belirterek, “Okullar, sivil toplum kuruluşları, kurumlar, meslek odaları dernek bugün de taksicilerimizle bir araya geldik. Türkiye'de ilk defa bu çapta gerçekleştirilen bu anlamlı proje için Şoförler Odası Başkanı Kenan Yılmaz ve taksi şoförlerimize kana ihtiyacı olan hasta ve yakınları adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Sayılı, tüm taksici esnafını bu anlamlı desteklerinden dolayı kutladığını belirterek, “Gördüğünüz gibi birlikten kuvvet doğuyor. Kızılay dostları iyi ki varsınız” diye konuştu.