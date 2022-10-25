İhlas Haber Ajansı

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Taksinin çarptığı bisikletli yaralandı

Adana’da bir taksi, seyir halindeki bisikletliye arkadan çarptı.

Adana'da bir taksi, seyir halindeki bisikletliye arkadan çarptı. Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, kaza, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Bir taksi önünde seyreden bisikletliye arkadan çarptı. Çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı bisikletliyi hastaneye kaldırdı.

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