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Tam kapanmada sokak hayvanları aç ve susuz kalmayacak

Seyhan Belediyesi ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından ilçede hiçbir sokak canlısının aç ve susuz kalmaması için görev yapmaya başladı.


Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, anlaşma yapılan 4 fabrikadan temin edilen yemek artığı, tavuk kırıntısı ve mamalarla kedi ve köpeklere, kırık mısır ve buğdaylarla da kuşlara yönelik besleme çalışması yapıyor.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sokak canlılarının hayvanseverlerin katkısıyla belirlenen 84 noktada beslendiğini belirterek, “Hiçbir sokak canlısının aç ve susuz kalmaması için ekiplerimiz düzenli olarak sokak canlılarının doğal yaşam alanlarında besleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Besleme çalışmamıza destek veren fabrika ve işletmelere de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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