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Tamer Avcı: “Adanalılara futbol ziyafeti verdik”

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, “Bugün bütün Adanalılara futbol ziyafeti verdik” dedi.


Avcı, ligin 8. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün bütün Adanalılara futbol ziyafeti verdik. Gerçekten oyuncularımız çok iyi oynadılar. Bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Futbol adına çok iyi şeyler kazandık. 1 puan kazandık. Bizim takımımız daha iyi yerlere gelecek. Bugün kazanamadık ama önümüzdeki maçlardan itibaren kazanmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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