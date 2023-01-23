Tamponda 11 kilo 776 gram uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da tamponuna zulalanmış şekilde 11 kilo 776 gram esrar ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine takibe aldıkları bir otomobili uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Emrullah D. (25) ile arkadaşı Dilan Y'nin (25) gözaltına alındığı otomobilde narkotik köpeği ‘Aşil' ile arama yapıldı. Aşil, otomobilin arka tamponuna tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, tamponun içine zulalanmış 11 kilo 776 gram esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler ifadesinde, uyuşturucu maddeden haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.