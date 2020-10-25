Taner Taşkın: ”Lige damgamızı vurmaya devam edeceğiz”

Liderliğimiz devam ediyor” dedi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Tuzlaspor deplasmanda Adanaspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, ”Bugün zor bir deplasmanı iyi bir oyunla iyi bir mücadele ile kazanarak bitirdik. 7. haftada liderliğimiz devam ediyor. Tabii ki zor bir süreç var, önemli rakipler şu anda altımızda. Onlarla da yakında karşılaşacağız. Biz her hafta Tuzlaspor olarak, iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek lige damgamızı vurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son olarak Taşkın, ”Bize bu takımı kurmaya yardım eden başkanımıza teşekkür diyorum. Burada en önemli olan şey, çok iyi çalışan bir ekibimiz var. Bu iyi çalışmanın da karşılığını sahada alınca çok haz duyuyoruz. Oyuncularımı yürekten kutluyorum” açıklamasında bulundu.