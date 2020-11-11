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Tanker ile çarpışan taknedeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu

Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 5 kişiden 4’ünün cansız bedeni bulundu.

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildiği belirtildi.


Arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaştığı, diğer kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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