Tanrıöver, Memur Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığına aday

Mehmet Tanrıöver, açıklamasında, kamu çalışanlarının ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması, geliştirilmesi ile daha müreffeh bir gelir düzeyine erişilmesi için mücadele vermek amaç ve hedefi ile aday olduğunu belirtti. Tanrıöver, "Konfederasyon genel başkanlığında tüm kamu çalışanlarının ortak sesi olmak için adayım. Bu adaylığım birleştirici bütünleştirici olacaktır. Sendikal faaliyetlerin demokratik bir hareket olması nedeniyle tüm kamu çalışanlarımızın ortak sesi ve güçlü yarınları olmaya çalışacağım. Ülkemizin milli birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bu günlerde yarınlarımızın daha müreffeh, alım gücü daha yüksek olması için gayert göstereceğiz. Kamu çalışanları arasında ayrım yapmaksızın insan odaklı memurun çıkarlarını korumak ve kollamak asli görevimiz olacaktır" dedi.

Mehmet Tanrıöver bir süre önce yapılan olağanüstü kongrede Büro Memur Sen kolundan Memur Sen Üst Kurul Delegesi seçilmişti.