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Tanyıldız'ın adı sokakta yaşayacak

Geçen yıl hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Sinan Tanyıldız’ın adı sokakta yaşatılacak.

Geçen yıl hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Sinan Tanyıldız'ın adı sokakta yaşatılacak.


Seyhan Belediyesi tarafından Arıplex Sinemasının bulunduğu sokağın adı Sinan Tanyıldız Sokağı olarak değiştirildi. Sokağın tabelası için düzenlenen açılış törenine Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Hürriyet Gazetesi Adana Temsilcisi Erdal Fernergiz, çok sayıda gazeteci ve merhum Sinan Tanyıldız'ın kızı Melek Gözüyeşil katıldı.


Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, Sinan Tanyıldız'ın Adana sevdalısı bir gazeteci olduğunu ve onu asla unutmayacaklarını söyledi.


Duygusal anlar yaşayan Tanyıldız'ın kızı Melek Gözüyeşil de böyle bir davranışın kendilerini onurlandırdıklarını belirtti. Fernergiz, Esendemir ve Çakın'ın konuşmalarının ardından TSYD adına Başkan Zeydan Karalar'a bir plaket takdim edildi. Daha sonra Sinan Tanyıldız'ın adının yazıldığı sokak tabelası törenle açıldı.

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