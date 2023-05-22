Taraftara yasa dışı bahis uyarısı

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları yası dışı bahse karşı uyarmak için bu kez stat önünü ve sahayı seçti. Polis dün oynanan Adana Demirspor ve Beşiktaş maçı öncesinde stada giren taraftarları yası dışı bahse karşı broşür dağıtarak uyardı. Daha sonra stada giren polis burada da taraftarlara broşür dağıttı. Polis yasal olmayan oyunların hiçbirine itimat edilmemesi gerektiğini, birçok aileyi karanlığa sürüklediğini anlattı.