Tarazona'dan yeni nesil gübre standartları

2013 yılından beri çiftçinin çözüm ortağı olan Agronil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, Türkiye distribütörlüğünü üstlendikleri sektöründe 50 yıllık deneyime sahip Tarazona firmasını diğerlerinden ayıran en büyük özelliğin kaliteli hammadde, sürdürülebilirlik, karbon ayak izine saygı ile doğayı ve çevreyi koruyan üretim olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyara ulaşmasının beklendiğine dikkati çeken Taner Kaplan, bu nüfus artışının tarımsal üretime talebi yüzde 50 civarında arttıracağını, bu nedenle sürdürülebilir tarımın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu gerçeklerden yola çıkan ve üretimini tüm bunları dikkate alarak yapan İspanyol Tarazona firmasını rakiplerinden ayıran en büyük özelliğin kaliteli hammadde ile çevreye ve doğaya saygılı üretim olduğunu ifade eden Kaplan, “Son teknolojiyi yansıtan İspanya'daki devasa tesislerde üretim yapan firma, dünya gübre sektöründe standartları da belirliyor" dedi.

Verimli ve sürdürülebilir gübreleme için belirlenen bu standartların “Taratech” başlığı altında, “Taravert”, “Tarasoil”, “Tarafol” ve “Tarafeed” olduğunu ifade eden Taner Kaplan, bu standartların özelliklerini ise şöyle açıkladı:

“Taravert; biyo uyarıcılar serisidir. Taravert, bitkilerin büyümesini arttırmak ve optimum verim sağlamak için organik madde ve diğer elementlerle karıştırılmış deniz yosunu ve bitkisel kökenli amino asitli ürünleri içeren biyo uyarıcı seridir. Bu tür ürünler, bitkilerin daha sağlıklı, daha verimli olmalarına ve bitkilerin tüm vejetatif aşamalarını geliştirmelerine yardımcı olur. Köklenme, büyüme veya meyvenin olgunlaşması gibi somut gelişim aşamalarını uyarmak için uygulanır.

Tarasoil; toprak uygulaması için düzelticileri ifade ediyor. Tarasoil bitkinin daha iyi gelişmesi için fiziko-kimyasal özellikleri arttıran toprak düzenleyiciler içeren bir gübre serisidir. Bu ürünler toprak yapısında ve iyon değişim kapasitesinde hareket eder, su tutma kapasitesini artırır ve toprak mikro florasını destekler. Üstelik, bu ürünler asitlendiriciler veya toprak tuzluluk düzelticileri olarak da işlev görebilir.

Tarafol; yaprak uygulaması için düzelticiler, köklenme, çiçeklenme ve meyve oluşum gibi gelişimin farklı evrelerinde bitkilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek konsantrasyonlu mikro ve makro elementler içeren, özellikle yaprak uygulamaları için geliştirilmiş gübre serisidir. Tarafol serisi ürünlerin üretiminde kullanılan kaliteli ham maddeler, suda maksimum ürün çözünürlüğünü garanti etmek, bitkinin besin maddelerini hızlı bir şekilde özümsemesini sağlamak için özellikle seçilir.

Tarafeed; bütün ürün çeşitlerinde bitkinin tüm döngüsü boyunca iz elementlerin farklı eksikliklerinin önlenmesi ve düzeltilmesi için geliştirilmiş bir ürün yelpazesidir. Bu seri ürünlerin büyümesini artırır ve gerekli tüm besin maddelerini içerir.”