Tarih ve doğa zengini Kozan'a tatilde ziyaretçi akını

Adana'nın kuzeyinde bulunan tarihi ve doğal güzellikleri ile son yıllarda turizmin gözdesi olan Kozan, hafta sonu yerli binlerce turisti ağırladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Kozan Belediyesi tarafından restore edilen Kozan Kalesi hafta sonu binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparken tarihi Arıkan konağı ve Dağılcak Tabiat Parkı fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu. Çukurova'nın en önemli kalelerinden biri olma özelliğine sahip 400 metre rakımlı Kozan Kalesi ilçeye hakim manzarası ile ziyaretçilerini doğası ve tarihi ile mest ediyor. Tarihi kale hafta sonu eteklerinde yetişen yöresel lezzet Menengiç ağaçlarından toplanan yemişleri ve kahve ikramı ile ziyaretçilerini ağırlarken, ilçeyi ziyaret edenler tarihi ve doğası ile kendine hayran bırakan Kozan Kalesi ve konaklarında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kozan Kalesi'ni ziyarete gelen İlknur Durak "İlk kez Kozan'a geldik. Kızımızın vesilesi ile geldik ve iyi ki geldik dedik. Çok beğendik” diye konuştu.

Kale ziyaretçilerinden Büşra Özden ise “Kozanlıyım ama baharda burası çok güzel oluyor. Kışın ayrı yazın ayrı güzel. Her zaman gelinmeli bence Kozan'ımıza herkesi bekliyoruz” dedi.

Kozan kalesi çalışanları hafta sonu yoğunluk olduğunu ifade ederek, dizi çekimlerine ev sahipliği yapmış ilçede en çok kale eteklerinde yetişen Menengiç kahvesine yoğun talep olduğunu kaydetti.