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Tarihi Arıkan Konağı yönetmen ve yapımcıların ilgi odağı oldu

Mülkiyeti ve işletmeciliği Kozan Belediyesine ait olan tarihi Arıkan Konağı dizi film, reklam filmi, sinema filmi ve belgesel çekimi yapan yönetmenlerin ve yapımcıların ilgi odağı oldu.


Daha önce "Bir Zamanlar Çukurova" dizi çekimlerine ev sahipliği yapan Arıkan Konağı son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan bir belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.


Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, film, dizi ve reklam ekiplerine Kozan'da ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını söyledi. Başkan Özgan, "Son zamanlarda Kozan'ın tanıtımı için ellerinden gelen gayret ve çaba ile belediyemizin ev sahipliğinde ilçemizde çekilen yapımların sayısı artış gösterdi. Daha önce reklam çekimlerine ev sahipliği yapmış Kozan'ımız da dizi çekimleri, belgesel çekimleri ve sinema film çekimleri için muhteşem bir yer. Medeniyetler şehir Kozan'ın tanıtımı için gayret gösteriyoruz" dedi.


Kozan'ın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin film ve reklam sektörünün ilgisini çektiğini söyleyen Başkan Özgan, "Bizler de yapım şirketlerine ev sahipliği yaparak ilçemiz turizmine ve ekonomisine katkı koymaktan memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.


Tarihi Arıkan Konağı'na set kuran belgesel yapım şirketinin çekimleri yaklaşık bir ay sürecek.

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