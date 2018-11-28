Tarihi Büyüksaat ve İstasyon binası turuncuya büründü

Tarihi Büyüksaat ve İstasyon Binası 'kadına şiddet' farkındalığı için Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Adana ve Seyhan Soroptimist kulüplerinin ortak etkinliğinde turuncu renge büründü.

Tarihi Büyüksaat ve İstasyon Binası 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle, kadına şiddetle mücadelenin sembol rengi olan turuncu ile aydınlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan etkinlik Adana ve Seyhan Soroptimist kulüpleri tarafından düzenlendi. Turuncu renkteki Tarihi Büyüksaat ve İstasyon binası Adanalılar tarafından da ilgi gördü.

Adana Soroptimist Kulübü Başkanı Demet Bilici ve Seyhan Soroptimist Kulübü Başkanı Meral Sevim, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele'ye dikkat çekmek için farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.