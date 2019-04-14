Tarihi Cafer Paşa Camisi yeniden inşa ediliyor

Adana'da tarihi Taşköprü'nün merkez Seyhan ilçesi bölümünde 69 yıl önce yol genişletme çalışması sırasında yıkılan Cafer Paşa Camisi yeniden inşa ediliyor.

1649'da yaptırılan ve 1950'de yol yapımı sırasında yıkılan Cafer Paşa Camisi'nin bulunduğu alan ve temelleri, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yaptığı çalışmada gün yüzüne çıkarıldı. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla, eski Adana fotoğraflarında Taşköprü'nün batı tarafında görülen caminin rekonstrüksiyon yapılarak ihya edilmesi çalışması başlatıldı. Cami kalıntılarının bulunduğu alanın koruma altına alınmasının ardından Kıvanç Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve Kıvanç ailesi, Cafer Paşa Camisi'ni aynı yerde, yeniden inşa ediyor.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Cafer Paşa Camisi'nde devam eden rekonstrüksiyon çalışmalarını inceledi. Adana'nın simgelerinden biri olan Taşköprü'nün karşısında bulunan Cafer Paşa Camisi'nin, önemli tarihi miraslardan biri olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, caminin yapılmasıyla hem Adana'nın tarihi siluetine yeniden kavuşacağını hem de kentin 17. yüzyıldan kalma eserinde yeniden ibadet edilmesinin sağlanacağını söyledi.