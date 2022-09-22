Tarihi "Hurmalı Konak"ta hurma hasadı

Adana'nın Kozan ilçesinde asırlar öncesine dayanan tarihi dokuya sahip Hurmalı Konak bahçesinde bulunan hurma ağacında hasat yapıldı. Sonbaharda artan tarih turizminde ziyaretçilerini ağırlayacak olan konakta hurma ağacından hasat edilen hurmalar konuklara ikram edilecek.

Her yıl Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakımları yapılan ve hasadı gerçekleştirilirken hurma ağacından yaklaşık 100 kilogram ürün hasat edildi.

Bir asır önce mevsimlerin özel olarak kapısına işlendiği takvim kapı ile nostaljik atmosfere sahip konağın sahibi Amir Akdağ, tarihi konakta sonbahar sezonunda yaşanan turizm hareketliliği için hazırlıkların yapıldığını söyledi. Akdağ, "Burası çok eski bir yerleşim yeri. Yüz yirmi yıllık bir konak. Fakat bu konağın yerinde daha öncesinde Roma Bizans döneminden kalan binaların olduğu en son bu binanın yapıldığını biliyoruz. Çünkü sarnıç ve mahzen kuyusu binadan çok daha eski olduğunu biliyoruz. Bundan önceki adı Muhtar Hacı Efendi Konağı. Bahçesinde bulunan hurma yarım asırlık sonradan ekilmiş ama konakla bütünleştiği için adını Hurmalı Konak olarak değiştirdik. Hacı Muhtar Efendi ismini kapı girişine yazmak kaydıyla değiştirdik" dedi.

Bahçedeki hurmayı her sene bu yıl bu aylarda hasat ettiklerini hatırlatan Akdağ, "Özel bir olgunlaşma serüveni var. Kesildikten sonra dezenfekte edilip gölge bir yerde bekletildiği takdirde hurmamız olgunlaşıyor. Kahvemizin yanında da gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Her sene yaklaşık 100 kilo kadar hurmamız çıkıyor" dedi.