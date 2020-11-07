Tarihi ilçenin sonbahar manzaraları görsel şölen sunuyor

Köklü tarihi ile Adana'nın en önemli ilçesi Kozan'da sonbahar manzaraları adeta görsel şölen sunuyor.

Tarihi yüzyıllar öncesine tanıklık eden 7 kaleli tek ilçe olma özelliğine sahip Kozan'da doğal kızılçam ormanları, tarihi konaklar, yaylaları, baraj gölü, Atatürk Parkı ve Dağılcak tabiat alanı, muhteşem manzaraları ile doğa tutkunlarını cezbediyor.

Kozan'da Atatürk parkında doğa tutkunları su bisikletleriyle çınar ağaçlarının sararan yaprakları arasında su kanalında gezinti imkanı bulurken Kozan Barajı, göller yaylası ve tarihi kaledeki sonbaharın yeşilden sarıya dönen tonları görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, doğa ve tarih tutkunlarını pandemi sürecinde kalabalıklardan uzak sakin huzurlu bir tatil için tarihi konaklarda konaklayarak doğanın keyfini çıkarmaları için Kozan'a davet etti.

Kozan'ın açık hava film platosunu andıran sokaklarıın dizi yapımcılarının da gözdesi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Sonbahar'ın en güzel günlerinden biri. Gazellerin döküldüğü anı yaşıyoruz. Deniz bisikletleri ile Venedik misali gezebilirsiniz. 2013 yılında bakanımızla açılışını yaptığımız Millet bahçesi dinlenme alanı, Dağılcak tabiat parkı, manastırımız, tarihi konaklarımız, baraj gölümüzde tekne keyfi. Kozan anlatılmaz yaşanır. Organik yiyecekler, tabiatla buluşmak isteyen herkesi bekliyoruz. Doğa, huzur, dizilerin çekildiği sokaklar, Karacaoğlan'ın yaşadığı alan, Kararsis kalesi, Anavarza kalesi, cennet vadileri ve ormanları ile ilçemize herkesi bekliyoruz” diye konuştu.