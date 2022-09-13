Tarihi Kentler Birliği'nden Tepebağ Konakları'na ödül

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana'da yer alan her noktanın çok kıymetli olduğunu belirterek, “Projemizin uygulama ödülü olmasından onur ve gurur duyduk” dedi.

Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediyelerin “kimlikli kent” kavramını güçlendirmesini, kentin hafıza mekanlarını geleceğe taşınmasını, atıl durumdaki yapıları restore ederek yeniden işlevlendirmesini ve yaşayan, canlı odaklara, kamusal alanlara dönüştürmesini destekleyip teşvik eden Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçlandı.

2001 yılından bu yana gerçekleştirilen ve bu yıl 21'incisini düzenlenen yarışmaya 34 üye belediye, toplam 67 projeyle katıldı. Yarışmada Seyhan Belediyesi'nin Tepebağ Konakları projesi uygulama ödülüne layık görüldü.

Seyhan Belediyesi olarak Adana'nın tarihi yapılarını, kentin kimliğini ve belleğini gelecek nesillere aktarmayı bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Tarihi yapılarımızı restore edip, halkımızın hizmetine sunuyor, tarihi yeniden canlandıracak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Adana'nın yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatan Başkan Akay, Seyhan'ın Adana'nın hem kalbi hem de belleği olduğunun altını çizdi. Seyhan'ın tarihe tanıklık yapan dokusunun görünür hale getirilmesi, yeniden kent yaşamıyla buluşturulup canlandırılması yönündeki çalışmalar çerçevesinde Tepebağ Konakları projesinin yaşama geçirildiğini aktaran Akay, “Projemizin uygulama ödülü olmasından onur ve gurur duyduk. Tepebağ Konakları'mızla ‘kimlikli kent' kavramını güçlendirme ve kentsel mirasımızı koruma çalışmalarına katkı sağlayabildiğimizi görmekten mutluyuz. Her sokağında ayrı bir hikaye barındıran güzel Adana'mızın silüetinde yer alan her nokta çok kıymetli. Kentsel mirasımızı koruma çalışmalarına katkı sağlayabildiğimiz için daha da gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Ödül töreni ise eylül ayı sonunda İstanbul'da yapılacak olan TKB Meclis Toplantısında gerçekleştirilecek.