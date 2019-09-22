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Tarihi Kozan Kalesi'ndeki yangında 3 dekar alan zarar gördü

Adana’nın Kozan ilçesinde tarihi Kozan Kalesi eteklerinde aksam saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını Orman İsletme Müdürlüğü ekipleri ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gece geç saatlerde söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi Kozan Kalesi eteklerinde aksam saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını Orman İsletme Müdürlüğü ekipleri ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gece geç saatlerde söndürüldü.


Ekipler sabaha kadar soğutma çalışması gerçekleştirirken kalede sabah saatlerine kadar olası ikinci bir yangına karşı nöbet tuttu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kale eteklerinde çıkan yangının bıraktığı tahribatta ortaya çıktı. Kaledeki kızılçam ormanlık alan ve zeytinlik alanda çıkan yangınlarda 3 dekar alan zarar gördü. Olay yeri inceleme ekipleri de kalede günün ağarmasıyla birlikte çalışmalarına başladı.


Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan da sabah saatlerinde kaledeki tahribatı ve oluşan hasarı yerinde inceleyerek çalışmada görev alan itfaiye ve orman işletme personellerine gayretlerinden dolayı teşekkür etti.


Tarihi Kozan Kalesi eteklerinde çıkan yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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