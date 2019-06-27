Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR kurtardı

Adana'nın Ceyhan ilçesi Körkuyu Mahallesi'nde tarım aletinin içerisine düşerek mahsur kalan inek, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekibi tarafından kurtarıldı.

Salih Yencilek isimli mahalle sakini, ineğinin tarım aletinin içerisinde mahsur kaldığını fark etmesi üzerine durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma CANKUR ekibi, ineği bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.