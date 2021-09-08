İhlas Haber Ajansı

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Tarım işçilerine destek

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri 5 ayrı kırsal mahalledeki çadırlarda yaşamını sürdüren mevsimlik tarım işçilerine destek verdi.


Çoğunluğu mevsimsel tarım işçilerinden oluşan vatandaşlara Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri çeşitli yardımlarda bulundu.


Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri, Çimeli, Yüzbaşı, Sirkenli, Çağırkanlı ve Kadıköy kırsal mahallelerindeki mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırları ziyaret ederek eksiklerini tespit etti. Ekipler belirledikleri eksiklerin ardından bölgede yaşayan yetişkin ve çocuklara bazı ihtiyaçlarını karşılayacak destekte bulundu.


Ekipler bölgelerde kıyafet, süt, hijyen ve mutfak malzemesi dağıtımını gerçekleştirdi.

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